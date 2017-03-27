Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую!

Конкурс проводился второй раз

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

24 марта в редакции газеты «Владивосток» прошло торжественное награждение участниц конкурса «Я-самая-самая». Победительницей проекта стала Олеся Москвич, которая заслуженно получила титул «самой-самой»! На церемонию награждения были приглашены все участницы. Красивые, яркие, позитивные девушки и женщины заполнили редакцию газеты «Владивосток». В воздухе витала атмосфера праздника красоты!

Награждение началось с бурных аплодисментов, которые не заканчивались до конца мероприятия! Каждая из участниц приглашалась на сцену, получала искренние поздравления и, конечно же, призы! Призы были не только приятные, но и действительно нужные — сертификаты в танцевальные студии «Flash» и «Zumba fitness», в make-up-студию Саши Набиевой, пригласительные в кинотеатр «Иллюзион»! Некоторые из девушек получили вкусные подарки от компании «Киприно». Участницы не скрывали своих радостных эмоций, с которыми и поделились в интервью «8 каналу». Участница Жанна Ивашкина рассказала историю своего участия в конкурсе, говоря о том, что переживала на счет своего участия.

- «Самая-самая» - это громкое заявление. Но, собравшись с духом, подала заявку! - делилась Жанна.

Победительницей стала Олеся Москвич, многодетная мама, которая очень любит свою семью, радуется жизни и получает от нее наслаждение! Ее вдохновляющий рассказ о себе никого не оставит равнодушным! «Радоваться каждой секунде!» - вот девиз нашей победительницы. На награждении она поблагодарила всех своих друзей, родственников и людей, которые за нее голосовали! А также газету «Владивосток» и новостной портал VladNews за возможность участвовать в таких интересных и масштабных конкурсах! Теперь Олеся Москвич с гордостью может говорить, что она - «САМАЯ-САМАЯ» в городе Владивосток!

Конкурс «Я самая-самая» проводится уже второй год, за это время стало очевидно, что во Владивостоке невероятно много талантливых, красивых и интересных женщин! Для участия в конкурсе необходимо было отправить рассказ о себе и своих увлечениях с прикрепленной к нему фотографией! Все фотографии и рассказы были доступны на сайте VladNews для народного голосования. В конкурсе приняли участие как девушки 18 лет, так и женщины в возрасте от 60 и старше! С каждым годом возрастные границы расширяются, а главное количество участниц растет!

Редакция газеты «Владивосток» и РИА VladNews благодарит всех женщин, которые приняли участие в конкурсе «Я-самая-самая» и ждет вас в следующем году с новыми увлечениями и новыми положительными эмоциями!