Водитель сбил во дворе дома во Владивостоке пенсионерку

И скрылся с места аварии

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил во дворе дома по улице Успенского,106/1 во Владивостоке пенсионерку - и скрылся с места ДТП. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел около 23:00 в субботу, 25 марта. Пострадавшая 1953 года рождения получила сотрясение головного мозга и ушиб затылочной части головы. Она направлена на амбулаторное лечение. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.