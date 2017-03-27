​Водитель внедорожника пострадал в аварии-перевертыше под Владивостоком

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado пострадал в аварии-перевертыше под Владивостоком. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, мужчина, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Инцидент произошел 25 марта в 20:10 на 738-м километре автодороги А-370 "Уссури", когда автомобиль двигался со стороны Владивостока в сторону Артема.

Мужчина 1979 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Находится на амбулаторном лечении.

Детали ДТП устанавливаются.