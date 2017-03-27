Один секрет, который заставит вас полюбить «Бургер Кинг»

Долгожданные весенние промо-бургеры сведут с ума даже самых искушенных гурманов.
Ведь в традиционные новинки «Бургер Кинг» в этом году добавлен особый
ингредиент – потрясающий соус «Блю Чиз». В результате кулинарного эксперимента
получилось два фирменных бургера – «Блю Чиз Бургер» с бифштексом из 100% говядины,
приготовленной на открытом огне, и «Чикен Блю Чиз» с ломтиком сочного куриного
филе. Оба бургера заправлены соусом «Блю Чиз» с характерным ароматом и
послевкусием голубого сыра.
Самое главное – не медлите ни секунды - это абсолютный Must-Try* этой весны! Количество промо-бургеров ограничено.
Также среди новинок этой весны следует отметить
Сырные медальоны и кофе в
неприлично непривычно большом объеме 500 мл.
Кусочки сыра в золотистой панировке понравятся любителям пикантных закусок, а пол
литра кофе обязательно оценят «ранние пташки».
Ждём вас в «Бургер Кинг» - в месте, где вкус правит!
Адреса «Бургер Кинг»во Владивостоке:
- Светланская, 56 (ост. «Лазо»).
Вс-Чт, 09.00 – 24.00
Пт, Сб, 09.00 – 02.00
- Семеновская, 12 (ост. «Площадь Семеновская», ТЦ
«Родина»).
Ежедневно, 08.00 - 02.00
В Уссурийске:
- Уссурийск, Некрасова, 82Б (ост. «90-й магазин», ТЦ
«ВЛ-Холл»).
Ежедневно, 10.00 – 24.00
О компании: «Бургер Кинг» - это мировой бренд, известный более чем в 80 странах мира! Основанный в 1954 году, «Бургер Кинг» занимает лидирующее место среди сетей ресторанов быстрого обслуживания. Ежедневно в рестораны «Бургер Кинг»по всему миру приходит более 11 миллионов посетителей.
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«БУРГЕР КИНГ» – вкус правит!
*Обязательно попробовать