Один секрет, который заставит вас полюбить «Бургер Кинг»

Легендарная классика с новым акцентом

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Долгожданные весенние промо-бургеры сведут с ума даже самых искушенных гурманов.

Ведь в традиционные новинки «Бургер Кинг» в этом году добавлен особый ингредиент – потрясающий соус «Блю Чиз». В результате кулинарного эксперимента получилось два фирменных бургера – «Блю Чиз Бургер» с бифштексом из 100% говядины, приготовленной на открытом огне, и «Чикен Блю Чиз» с ломтиком сочного куриного филе. Оба бургера заправлены соусом «Блю Чиз» с характерным ароматом и послевкусием голубого сыра.

Самое главное – не медлите ни секунды - это абсолютный Must-Try* этой весны! Количество промо-бургеров ограничено.

Также среди новинок этой весны следует отметить Сырные медальоны и кофе в неприлично непривычно большом объеме 500 мл. Кусочки сыра в золотистой панировке понравятся любителям пикантных закусок, а пол литра кофе обязательно оценят «ранние пташки».



Ждём вас в «Бургер Кинг» - в месте, где вкус правит!

Адреса «Бургер Кинг»во Владивостоке:

- Светланская, 56 (ост. «Лазо»).

Вс-Чт, 09.00 – 24.00

Пт, Сб, 09.00 – 02.00

- Семеновская, 12 (ост. «Площадь Семеновская», ТЦ «Родина»).

Ежедневно, 08.00 - 02.00

В Уссурийске:

- Уссурийск, Некрасова, 82Б (ост. «90-й магазин», ТЦ «ВЛ-Холл»).

Ежедневно, 10.00 – 24.00



О компании: «Бургер Кинг» - это мировой бренд, известный более чем в 80 странах мира! Основанный в 1954 году, «Бургер Кинг» занимает лидирующее место среди сетей ресторанов быстрого обслуживания. Ежедневно в рестораны «Бургер Кинг»по всему миру приходит более 11 миллионов посетителей.

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«БУРГЕР КИНГ» – вкус правит!

*Обязательно попробовать