Злоумышленники ограбили дом на 200 тысяч рублей

Преступников помогла задержать служебная собака

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница поселка Стеклозаводской, которая сообщила, что неизвестные ночью проникли в соседский дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и кинолог со службеной собакой. Установлено, что злоумышленники, разбив оконное стекло, проникли в дом, хозяин которого проживает во Владивостоке, и похитили музыкальный центр. Затем взломали замок в гаражном боксе, похитив мотоцикл Сузуки и электроинструменты. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Служебная собака по кличке Куба взяла след и привела полицейских к заброшенному сараю, где хранилось похищенное имущество.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали троих жителей Надеждинского района, которые дали признательные показания.