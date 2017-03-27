Умерла знаменитая черепаха, съевшая 915 монет

Смерть наступила от переизбытка никеля в организме

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Драматичная новость пришла из Таиланда: как стало известно, знаменитая на весь мир морская черепаха «Ом Син», которая проглотила 915 монет, скончалась от интоксикации, несмотря на усилия ветеринаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Новость о самке зеленой черепахи, проглотившей огромное число монет, облетела все мировые СМИ. Напомним, животное обнаружили в заброшенной запруде моряки Военно-морского флота Таиланда. Животное выглядело больным, и состояние его здоровья решили проверить при помощи компьютерной томографии. К большому удивлению специалистов, внутри черепахи был целый «слиток», состоявший из 915 монет. А в довесок к этому животное проглотило еще и рыболовный крючок. Известно, что черепаха на протяжении долгого времени ела монеты, которые кидали туристы.

Животное по кличке «Ом Син» (с тайского это можно перевести как «копилка») быстро стало героем мировых СМИ. Специалисты сделали все возможное, чтобы спасти «знаменитость». После проведенной операции черепахе стало лучше: ее даже выпустили в бассейн Чулалонгкорнского университета в Бангкоке. Однако вскоре состояние черепахи вновь ухудшилось и ей потребовалась еще одна операция. «Ом Син» страдала от сужения кишечника и вызванного этим заворота кишок. Как оказалось, причиной всех этих осложнений стал 200-кратный переизбыток никеля в крови. Спасти черепаху не удалось.

Следует отметить, что, согласно выводам ученых, численность зеленых черепах значительно сократилась в связи с тем, что их мясо и яйца традиционно употребляют в пищу. Сейчас в большей части стран мира охота на этих существ запрещена.

Зеленая черепаха – довольно крупное животное, длина панциря которого может достигать 150 см, а масса может составлять 200 кг. Известны, впрочем, редкие случаи, когда масса существа достигала и 500 кг. Обитают эти животные в тропических и субтропических районах Мирового океана. Первые годы жизни зеленая черепаха питается преимущественно медузами и другими морскими животными, однако по мере взросления переходит на растительную пищу.