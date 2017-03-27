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Автоледи сбила 5-летнюю девочку во дворе жилого дома во Владивостоке

Ребенок госпитализирован с сотрясением
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Автоледи сбила 5-летнюю девочку во дворе жилого дома №82 по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке. Ребенок был госпитализирован с сотрясением головного мозга в Тысячекоечную больницу.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла в субботу, 25 марта, в 18:55. За рулем кроссовера Honda CR-V находилась 41-летняя женщина. Автомобиль двигался от дома по улице Каплунова,15 к дому по Адмирала Кузнецова,88. Девочка 2011 года рождения пересекала дорогу справа налево с точки зрения автомобилистки. 

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