Автоледи сбила 5-летнюю девочку во дворе жилого дома во Владивостоке

Ребенок госпитализирован с сотрясением

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Автоледи сбила 5-летнюю девочку во дворе жилого дома №82 по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке. Ребенок был госпитализирован с сотрясением головного мозга в Тысячекоечную больницу.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла в субботу, 25 марта, в 18:55. За рулем кроссовера Honda CR-V находилась 41-летняя женщина. Автомобиль двигался от дома по улице Каплунова,15 к дому по Адмирала Кузнецова,88. Девочка 2011 года рождения пересекала дорогу справа налево с точки зрения автомобилистки.