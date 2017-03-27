Нелегальное казино прикрыли в Приморье

В Уссурийске пресечена деятельность незаконного игрового заведения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Было установлено, что организаторы предоставляли доступ к азартным играм за денежное вознаграждение. Нелегальный бизнес располагался на цокольном этаже здания два зала – (для вип-клиентов, рассчитанный на 6 человек, и обычный), в которых установили стойки с персональными компьютерами и доступом через сеть «Интернет» к игровым сайтам.
Игровые залы оборудовались системой онлайн видеоконтроля.
Обслуживающий персонал действовал по инструкциям. Запускали постоянных посетителей или на свое усмотрение, осматривая клиентов через тонированное стекло в дверях.
На месте предоставления нелегальных услуг были изъяты 28 компьютеров, с помощью которых и предоставлялся доступ к азартным играм.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Организатором грозит лишение свободы до двух лет.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают организаторов нелегального бизнеса.