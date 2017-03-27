Нелегальное казино прикрыли в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В Уссурийске пресечена деятельность незаконного игрового заведения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Было установлено, что организаторы предоставляли доступ к азартным играм за денежное вознаграждение. Нелегальный бизнес располагался на цокольном этаже здания два зала – (для вип-клиентов, рассчитанный на 6 человек, и обычный), в которых установили стойки с персональными компьютерами и доступом через сеть «Интернет» к игровым сайтам.

Игровые залы оборудовались системой онлайн видеоконтроля.

Обслуживающий персонал действовал по инструкциям. Запускали постоянных посетителей или на свое усмотрение, осматривая клиентов через тонированное стекло в дверях.

На месте предоставления нелегальных услуг были изъяты 28 компьютеров, с помощью которых и предоставлялся доступ к азартным играм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Организатором грозит лишение свободы до двух лет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают организаторов нелегального бизнеса.