Во Владивостоке в аварии пострадал байкер

Водитель внедорожника "подбил" мотоциклиста при повороте

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в аварии пострадал водитель мотоцикла Kawasaki Vulcan: байкер столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, двигавшийся с проспекта Красного Знамени в сторону улицы Тобольской автомобиль под управлением 32-летнего мужчины "подбил" мотоцикл при повороте налево. Байкер ехал с Народного проспекта на Шилкинскую.

36-летний водитель автомобиль получил вывих левой ключицы и ушиб правого колена. Он направлен на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел около дома №114 по проспекту Красного Знамени в 14:50 в пятницу. Обстоятельства ДТП уточняются.