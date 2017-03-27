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Более 10 нелегалов трудились на приморской ферме

Иностранцы будет выдворены из России
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В Артеме в ходе рейда было установлено, что в одном из фермерских хозяйств трудились выходцы из Средней Азии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции задержали 13 граждан Узбекистана. Установлено, что мужчины находились на территории РФ свыше разрешенного срока пребывания, уклоняясь от своевременного выезда из страны.

По данному факту были составлены административные протоколы.

В ходе судебного разбирательства задержанным были назначены наказания в виде штрафов в размере 2 тысячи рублей с выдворением за пределы РФ.

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