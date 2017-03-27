​За неделю во Владивостоке произошло более 400 аварий

В ДТП пострадали 15 человек

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

За минувшую неделю во Владивостоке произошло 438 аварий; в 15 ДТП пострадали 15 человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 63 столкновений транспортных средств обошлись составлением европротоколов. В 268 авариях автовладельцы получили существенный материальный ущерб.

Жители и гости Владивостока нарушили ПДД 2 378 раз. Так, сотрудники ГАИ составили протоколы по фактам не предоставления преимущества пешеходам (205), тонировки стекол авто не по ГОСТу (122), нарушения правил перевозки несовершеннолетних (102), нарушения правил парковки (375). На штраф-стоянку поставлено 359 транспортных средств.

На дорогах города на горячительном попалось 69 автолюбителей.

За неделю инспекторы ДПС "вручную" поймали 104 лихача, превысивших скорость в приморской столице. По выездам на полосу встречного движения составлено 18 протоколов, по задержаниям злостных неплательщиков штрафов ГИБДД - 80 протоколов.

ПДД нарушили 32 водителя автобусов, 102 таксиста и 404 пешехода.