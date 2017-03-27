На дорогах Владивостока в выходные пострадали восемь человек

Сводка за минувший уикенд

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

За минувшие выходные во Владивостоке произошло 111 ДТП; в 8 авариях пострадали 8 человек. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. За субботу и воскресенье было зарегистрировано 64 ДТП с материальным ущербом. Участники 10 столкновений составили европротоколы.

Всего в приморской столице за уикенд было составлено 608 протоколов о нарушениях ПДД, в том числе 77 - в отношении пешеходов, 3 - в отношении водителей автобусов и 26 - в отношении таксистов.

Составлен 21 протокол о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 21 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 26 пьяных водителей, а также 25 любителей быстрой езды. Четверо автомобилистов попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули в 22 автомобилях.

106 владивостокских автомобилистов нарушили правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 102 транспортных средства.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали 18 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.