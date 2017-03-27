В Приморье чуть не сгорел дом из-за электроплиты

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В Черниговке в минувшие выходные произошло возгорание в жилом доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 17:40. Спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что горел пол рядом с печью.

В 17.53 пожар был локализован, а в 18.07 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

По сигналу на место происшествия прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техники.