Курс валют на 27 марта

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.42 рублей, а евро - 61.86 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день доллар и евро находится в стабильном состоянии, однако, по мнению экспертов, такое равновесие продлится до начала следующего месяца. Предполагают, что в начале апреля может подняться цена на нефть, что приведет к увеличению стоимости иностранных валют и ослаблению отечественной валюты.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 58.00 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 58.85 рублей за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Бинбанке за 62.20 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 61.50 рубль за один евро.