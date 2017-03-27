Рыболовецкий колхоз в Приморье ответил за браконьерство на сумму почти 3 миллиона рублей

Незаконно добыто более 10 тонн минтая

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Суд города Фокино Приморского края взыскал с местного рыболовецкого колхоза по инициативе военного прокурора экологический ущерб, причиненный этим акционерным обществом РФ, - в размере 970 900 рублей. Установлено, что компания незаконно добыла более 10 тонн минтая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры ТОФ

Стоит отметить, что ранее компания был признана виновной в совершении правонарушения по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море). За это ей был назначен штраф в размере 1,8 миллиона рублей.