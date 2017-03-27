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Политика и экономика

Приморская фирма "Возрождение" забросила возрождение села

Фирма оштрафована на 100 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Крупный участок земель сельхозназначения в Надеждинском районе Приморского края, взятый в аренду коммерческой компанией "Возрождение", простоял без дела - и пришёл в заброшенное состояние. Высота сорняков здесь местами превышает средний рост человека; на участке растут кусты, дубы, березы и осины. Мировым судом в отношении компании наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Заброшенная земля площадью почти 10 гектаров расположена неподалеку от села Соловей Ключ, который во времена СССР являлся одним из основных сельскохозяйственных районов Приморья, снабжавшим Владивосток овощами. 

Как показал осмотр, компания "Возрождение" так и не приняла мер по приведению земли в пригодное для её эксплуатации состояние. Признаков сельскохозяйственной деятельности инспекторы Россельхознадзора при проверке не обнаружили. Срок исполнения предписания об устранении нарушений норм землепользования, выданного еще в мае 2016 года, истёк в начале ноября прошлого года.

Несмотря на то, что суд вынес решение о наказании компании, зарастание сорняками фирме в любом случае придется устранить.

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