Таможня: Заявки на использование процедуры свободной таможенной зоны в СП Владивосток еще никто не подал

​Во Владивостоке прошло заседание рабочей группы ДВТУ

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошло заседание рабочей группы Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) по реализации мероприятий по развитию свободного порта Владивосток; в работе онлайн конференции приняли участие Владивостокская, Камчатская, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская и Хабаровская таможни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Председателем заседания выступил начальник дальневосточных таможен Юрий Ладыгин.

Так, с конца 2016 года таможенные органы в свободном порту начали осуществлять санитарно-карантинный, ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль товаров и транспорта в пунктах пропуска. В сообщении ДВТУ отмечается, что "в целом, задачи выполняются, однако остались некоторые вопросы организации взаимодействия с должностными лицами Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые находятся в стадии решения".

С октября 2016 года обеспечена реализация единого информационного пространства с элементами механизма «Единого окна» и электронного документооборота путем внедрения комплекса программных средств «Портал Морской порт», а также автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктах пропуска (АС «ПП»). Перевод документооборота в электронную форму значительно сокращает время прохождения контроля на границе.

На заседании рабочей группы ДВТУ были также рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью резидентов свободного порта Владивосток.

В настоящее время в качестве резидентов свободного порта Владивосток зарегистрировано более сотни компаний с разноплановыми бизнес-проектами (жилищное строительство, предоставление логистических услуг, производство и переработка морепродуктов, добыча руды и т.д.). Несмотря на значительное количество резидентов свободного порта Владивосток, заявки на использование процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) и создание зон таможенного контроля (ЗТК) пока никто не подал.