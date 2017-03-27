Сереже из Владивостока срочно требуется помощь!

Необходимо собрать 45 тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В этом году у Сережи Замашкина сбылась мечта. В декабре к нему в отделение приезжала любимая команда Сережки «Адмирал». А потом — его пригласили на матч! Он даже на лед выходил! Прыгал, кричал, переживал и радовался, совсем не скрывая эмоций, а у нас сжималось сердце, как это было трогательно, потому что обычно серьезного и сдержанного Сережу было не узнать.

— Я теперь знаю, что мечты сбываются, — говорит Сережа, — и я верю, что поправлюсь и смогу играть в хоккей. Может даже встречусь с легендой хоккея — Вячеславом Фетисовым. Хоккей для меня не просто спорт, а счастье.

В 8 лет Сережа начал играть, и в этом же году, как гром среди ясного неба — диагноз «апластическая анемия» и долгое лечение в отделении детской онкологии и гематологии. Костный мозг мальчика не вырабатывает достаточное количество основных видов клеток крови.Каждый день Сережа должен принимать дорогостоящий препарат Сандиммун Неорал. Приобрести его самостоятельно у семьи Сережи нет. Нужно 9 пачек препарата Сандиммун Неорал по 50 мг, примерная стоимость 45000 рублей . Этого хватит на три месяца. Помочь Сереже можно на нашем сайте

https://sohrani-zhizn.ru/campaign/serezha-zamashkin/

или отправив смс на номер 3443 стекстом БФСЖ и суммой пожертвованияили Через онлайн "Сбербанк" итерминалы ИНН2540154947БИК 040813608Р/сч: 40703810750000001541получатель «Сохрани жизнь» В назначении платежа обязательн о указать "Благотворительное пожертвование Сергей»

Вы можете перечислить деньги или оплатить препарат самостоятельно.

Любые вопросы можно задать по телефонам+7 (914) 706-76-57(Владивосток) и+7 (916) 279-80-40(Москва)

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