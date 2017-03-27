Сереже из Владивостока срочно требуется помощь!

В этом году у Сережи Замашкина сбылась мечта. В декабре к нему в отделение приезжала любимая команда Сережки «Адмирал». А потом — его пригласили на матч! Он даже на лед выходил! Прыгал, кричал, переживал и радовался, совсем не скрывая эмоций, а у нас сжималось сердце, как это было трогательно, потому что обычно серьезного и сдержанного Сережу было не узнать.
— Я теперь знаю, что мечты сбываются, — говорит Сережа, — и я верю, что поправлюсь и смогу играть в хоккей. Может даже встречусь с легендой хоккея — Вячеславом Фетисовым. Хоккей для меня не просто спорт, а счастье.
В 8 лет Сережа начал играть, и в этом же году, как гром среди
ясного неба — диагноз «апластическая анемия» и долгое лечение в отделении
детской онкологии и гематологии. Костный мозг мальчика не вырабатывает
достаточное количество основных видов клеток крови.Каждый день Сережа должен
принимать дорогостоящий препарат Сандиммун Неорал. Приобрести его
самостоятельно у семьи Сережи нет. Нужно 9 пачек препарата Сандиммун
Неорал по 50 мг, примерная стоимость 45000 рублей . Этого хватит
на три месяца. Помочь Сереже можно на нашем сайте
https://sohrani-zhizn.ru/campaign/serezha-zamashkin/
или отправив смс на номер 3443 стекстом БФСЖ и суммой пожертвованияили Через онлайн "Сбербанк"итерминалы ИНН2540154947БИК 040813608Р/сч: 40703810750000001541получатель «Сохрани жизнь» В назначении платежа обязательноуказать "Благотворительное пожертвование Сергей»
Вы можете перечислить деньги или оплатить препарат самостоятельно.
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