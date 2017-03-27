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Как в Приморье возят протухающие мясо и рыбу

Здоровье покупателей для бизнеса - непозволительная роскошь?
Фото: 15p.ru Фото: 15p.ru
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Первая половина марта 2017 года в Приморье оказалась показательной: инспекторы Россельхознадзора рассмотрели уже 5 случаев перевозки продукции животного происхождения без соблюдения температурного режима. А значит, до прилавков рынков и магазинов мясо и рыба могут доехать, что называется, "с душком", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С наступлением тепла под особое внимание надзорных органов попадают перевозчики продуктов питания. Нарушения правил перевозки, в том числе и несоблюдение температурного режима, приводит к преждевременной порче продукта. И если зимой поддерживает температуру в необорудованных фургонах мороз на улице, то с весны до осени перевозить продукты продавцы обязаны только в исправных рефрижераторах и строго в определенном диапазоне температур. Это, прежде всего, забота о здоровье потребителей. Но об этом предприниматели часто забывают, либо игнорируют санитарно-ветеринарные правила в угоду прибыли.

Так, житель села Лермонтовка Хабаровского края вез охлажденную свинину в салоне микроавтобуса из своего села для реализации в торговой сети поселка городского типа Лучегорск в Приморье. В микроавтобусе температура была выше положенной по нормам. В данном случае срок хранения мяса существенно сократится, но разве покупателю кто-то об этом скажет?

Другой случай. При досмотре грузовика «Дюна» инспекторы нашли целый ассортимент: замороженную разнорыбицу в мешках, сельдь соленую в ведрах, горбушу и селедку холодного копчения, а также замороженный соленый шпик. Все эти продукты категорически запрещено перевозить вместе, ведь у каждого из них правила хранения совершенно разные. В данном случае и рыба, и сало перевозились сваленными вместе прямо на полу грузовика, не оснащенного температурным датчиком. Продукты лежали в грязи. Ветеринарных сопроводительных документов у водителя также не оказалось. Продукция была предназначена для поставки в торговую сеть поселка Шумный Чугуевского района.

А вот водитель рефрижератора «Митсубиси Кантер» явно перестарался. Рыбу холодного копчения он вез из Приморья в Хабаровский край вместо положенных от 0°С до +5°С, при минус 10°С. И эта заморозка-разморозка обязательно скажется на качестве продукта к моменту его продажи.

Полтонны колбасы и 50 кг пельменей вез из Уссурийска в Чугуевку и Кавалерово водитель микрогрузовика. Температура в автомобиле была -3°С. И если для перевозки колбасы температура была подходящей, то для пельменей, которым нужен мороз от минус 12°С и ниже, она оказалась губительной. На момент проверки полуфабрикаты уже разморозились.

Аналогичный груз – колбасу и пельмени - вез на продажу мужчина из Кавалерово в п. Рудный. Температура в его фургоне зафиксирована на отметке +1°С. Датчика температурного режима автотранспортного средства не было вовсе.

Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов от 500 до 1 000 рублей. Очевидно аренда рефрижераторного автотранспорта, так же, как и реальная забота о покупателях и собственной репутации, для приморских предпринимателей – непозволительная роскошь.

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