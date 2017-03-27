Митинг против коррупции собрал около 1000 человек на привокзальной площади Владивостока. Толпа скандировала: "Пока едины, мы непобедимы!". Самых крикливых и настойчивых сотрудники полиции уводили во фрунзенское РУВД. Отметим, что подобные митинги 26 марта должны были пройти по всей стране. Оказалось ли собрание активистов в краевой столицы Приморья законным - вопрос спорный. Согласно некоторым источникам, заявку на митинг организаторы подавали трижды. Первые 2 раза им отказали, а на третий запрос не ответили в течение положенного срока, по законодательству это означает, что митинг не запрещён. Однако инициатора митинга, депутата Юрия Кучина полицейские задержали ещё утром. По предварительной информации, ему выписали штраф - 20 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Митинг против коррупции собрал около 1000 человек на привокзальной площади Владивостока
Акция прошла по всей странеВладивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.
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