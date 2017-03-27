Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 27 марта, во Владивостоке прошел митинг против коррупции под лозунгом «Он вам не Димон», сообщает РИА VladNews.

В акции приняли участие более 1500 человек разных возрастов.

На митинге побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.