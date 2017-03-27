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Фоторепортажи

Во Владивостоке прошел митинг против коррупции

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 27 марта, во Владивостоке прошел митинг против коррупции под лозунгом «Он вам не Димон», сообщает РИА VladNews.

В акции приняли участие более 1500 человек разных возрастов.

На митинге побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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