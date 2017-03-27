В воскресенье, 27 марта, во Владивостоке прошел митинг против коррупции под лозунгом «Он вам не Димон», сообщает РИА VladNews.
В акции приняли участие более 1500 человек разных возрастов.
На митинге побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
В воскресенье, 27 марта, во Владивостоке прошел митинг против коррупции под лозунгом «Он вам не Димон», сообщает РИА VladNews.
В акции приняли участие более 1500 человек разных возрастов.
На митинге побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
Мероприятие прошло уже в пятый раз
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