В Приморье задержан китаец-контрабандист с медвежьей желчью и авиазапчастями

Товар он получил от своего соотечественника на автовокзале в городе Уссурийске

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В Приморском крае на границе с КНР задержан гражданин Китая, который пытался вывезти из России сушеную желчь медведя и авиационные запчасти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Задержание было произведено таможенниками автомобильного поста "Пограничный".

Желчь находилась в пакетике, который гражданин КНР хранил в сигаретной пачке, а авиазапчасти (10 авиационных тумблеров, авиационный указатель и тяговый электродвигатель) - в коробках. Некоторые элементы запчастей изготовлены из драгметаллов. По словам мужчины, товар он получил от своего соотечественника на автовокзале в городе Уссурийске.

Товар изъят, проводится расследование.

Возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ, которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.