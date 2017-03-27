Навруз-Байрам отметили во Владивостоке

Мероприятие прошло уже в пятый раз

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В выходные дни во Владивостоке прошло празднование дня весеннего равноденствия – Навруза, сообщает РИА VladNews.

Для гостей праздника был организован концерт, после которого во дворе был приготовлен большой казан плова.

Отметим, что Навруз-Байрам – национальный праздник у целого ряда стран: Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других. В переводе с персидского это слово означает «новый день» и празднуется в день весеннего равноденствия 21 марта.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.