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Общество

Несколько рейсов прибудут в аэропорт Владивостока с опозданием

Изменение в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 марта, несколько рейсов прибудут в аэропорт Владивостока с опозданием, два – с опережением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс S7-3279 из Новосибирска прибудет во Владивосток с опозданием в два часа - в 9:55.

Рейс S7-5550 из Тамбея прибудет в 9:30.

Рейс HZ-5603 из Хабаровска прибудет в 9:50.

Рейс SU-5603 также из Хабаровска прибудет во Владивосток тоже в 09:50.

А вот московские рейсы FV-6481 и SU-6481 прибудут раньше на 25 минут – в 9:40.

Рейс S7-5550 из Владивостока в Иркутск отправится с задержкой на 30 минут – в 09:50.

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