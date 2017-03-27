Театр имени Максима Горького покажет сразу три премьеры

Владивосток готовится к Международному дню театра

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Сразу три премьеры готовит Академический театр имени Максима Горького. Как и другие учреждения культуры, здесь готовятся к празднованию Международного дня театров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.