Сразу три премьеры готовит Академический театр имени Максима Горького. Как и другие учреждения культуры, здесь готовятся к празднованию Международного дня театров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Театр имени Максима Горького покажет сразу три премьеры
Владивосток готовится к Международному дню театраВладивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
13:18, 24 марта 2017 Первые кнопки ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке установят 4 апреля
Первую партию
10:21, 24 марта 2017 Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке
Культурные выходные
13:22, 23 марта 2017 Дальневосточные леопарды осваивают фотозоны
Специалисты всегда знают о жизни животных
12:31, 23 марта 2017 Клещи уже проснулись в Приморье
Появилась опасность заражения вирусом энцефалита
11:42, 23 марта 2017 Для больших и малых: во Владивостоке стартовали крупные шахматные соревнования
Опытные шахматисты борются за место в высшей лиге России
10:16, 23 марта 2017 Как звучит Владивосток?
Новый проект стартует в приморской столице
14:05, 22 марта 2017 Бюджет приморского клуба «Адмирал» в следующем сезоне составит свыше миллиарда рублей
Новости спорта