Часть Владивостока останется без света в понедельник, 27 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Ватутина: 20;

Дальнегорская: 15;

Днепровская: 100, 140/145 м на юг/, 120;

Днепропетровская: 100;

Зои Космодемьянской: 21, 27а, 27, 33;

Кирова: 64, 65, 77;

Лермонтова: 28, 34, 36;

Минская: 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Находкинская: 2/кв.1, 2/кв.2, 4/кв.1, 4/кв.2, 4/кв.3, 4а/кв.1, 4а/кв.2, 4а/кв.3, 4б;

Некрасовская: 28;

Некрасовский пер: 26, 32;

Пархоменко: 2;

Путятинская: 11/кв.1, 11/кв.2, 11/кв.3, 11/кв.4, 14, 16/кв.2, 16/кв.3, 17, 18/кв.1, 18/кв.2, 18/кв.3, 18/кв.4, 19, 21а, 22, 23, 24, 25/кв.1, 25/кв.2, 26/кв.1, 26/кв.4, 26/кв.5, 26/кв.6, 27, 29, 30/кв.1, 30/кв.10, 30/кв.2, 30/кв.3, 30/кв.4, 30/кв.5, 30/кв.6, 30/кв.7, 30/кв.8, 30/кв.9, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;

Суханова:11, 13, 5, 5а, 5а/16 м на восток, Sзем.уч.=4274кв.м/,9;

Яхтовая: 2 ориентир 125 м по направлению на юг.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.