Во Владивостоке облачно, без осадков

В крае небольшие осадки

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 марта, погоду в Приморье определяет малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура 0...+11°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха +8...+10 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.