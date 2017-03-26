В приморском посёлке пожарные спасли из огня двоих человек

Общая площадь возгорания составила 6 кв. м

Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

24 марта (в 03.24 хбр.) на пульт пожарно-спасательной службы Хасанского муниципального района поступило сообщение о том, что посёлке Краскино на улице Калинина горит двухквартирный жилой дом, рассказали РИА VladNews в пресс-службе МЧС Приморья.

Оперативно по сигналу тревоги на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев (в 03.29 хбр.). Брандмейстеры незамедлительно приступили к ликвидации пожара. При тушении пожарные столкнулись с открытым горением деревянной перегородки в доме. На момент пожара в помещении находились двое человек, которым сотрудники пожарной охраны помогли быстро покинуть горящий дом.

В 03.38 (хбр.) пожар был локализован, а в 04.10 (хбр.) – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. Боролись с огнём 4 человека личного состава и 1 единица техники.