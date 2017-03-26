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Полицейские в Хасанском районе задержали подозреваемого в грабеже

Злоумышленник дал признательные показания
Фото: smolnarod.ru Фото: smolnarod.ru
Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

В отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение 33-летнего жителя поселка Занадворовка о хищении мобильного телефона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На место происшествия выехала следственно оперативная группа отдела полиции.

Полицейскими установлено: в вечернее время в квартиру заявителя пришел знакомый, который, причинив телесные повреждения, отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

В ходе проведения комплекса оперативно - разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого - 19-летнего жителя поселка Зарубино.

В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Сотрудники полиции проверяют причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.

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