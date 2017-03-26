​Масштабная проверка физготовности прошла на авиационных частях морской авиации ТОФ

По итогам работы комиссия отметила возросшее количество положительных оценок

Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

В авиационных частях морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированных в поселках Кневичи, Николавевка и Монгохто Приморского края завершила работу комиссия под руководством помощника командующего флотом по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского. Основной целью работы комиссии была проверка уровня физической подготовки у военнослужащих всех категорий и групп, рассказал РИА VladNews начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

Во время проверки нормативы по физической подготовке сдали свыше тысячи военнослужащих из числа летного и технического состава, управлений и служб воинских частей морской авиации.

В зависимости от категории, военнослужащие сдавали от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость.

По итогам работы комиссия отметила возросшее, по сравнению с предыдущим периодом обучения, количество положительных оценок – их получили более 95 % «проэкзаменованных» военнослужащих, 30% проверяемых сдали нормативы на отлично. Кроме того, комиссия проверила правильность начисления дополнительных выплат за отличные физические показатели и определила лучших по уровню подготовки в этом периоде.