С 26 марта аэропорт Владивостока переходит на летний режим работы 07:14, 26 марта С 26 марта аэропорт Владивостока переходит на летний режим работы
Массовая установка «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье начнется в середине апреля, будет работать временная схема 06:00, 26 марта Массовая установка «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье начнется в середине апреля, будет работать временная схема
Житель Владивостока убил собутыльника и попытался сжечь его труп 23:59, 25 марта Житель Владивостока убил собутыльника и попытался сжечь его труп
Новостная лента
Март, 26 воскресенье
08:29
РИА VladNews ждет ваших новостей
08:18
Составлен рейтинг трезвости российских регионов
07:14
С 26 марта аэропорт Владивостока переходит на летний режим работы
06:00
Массовая установка «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье начнется в середине апреля, будет работать временная схема
04:28
Американский ученый создал идеальную винную бутылку
03:02
Пьяная россиянка родила дочь в сугробе
01:25
25 марта приморский масложиркомбинат отметил 90-летний юбилей
Март, 25 суббота
23:59
Житель Владивостока убил собутыльника и попытался сжечь его труп
22:32
Пожилой владивостокский автомобилист отправил женщину в больницу Эксклюзив
21:02
В Приморье стартовала масштабная операция ГИБДД
20:00
Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света
19:02
В Приморье пустят с молотка здание фирмы-должника
18:02
На дорогах Владивостока начались массовые аресты автомобилей должников
17:29
Во Владивостоке в ДТП пострадала женщина Эксклюзив
17:07
Приморские ученые создали технологию обогащения еды элементом молодости
16:32
Таможня Приморья: Регулярно пресекаются попытки вывоза культурных ценностей
Восток Цемент
15:59
Многодетная мама из Приморья поделилась секретами воспитания детей Фото
15:33
Автолюбитель сбил пенсионерку во дворе жилого дома во Владивостоке Эксклюзив
14:59
Ученые исполнили мечту вампиров
14:34
25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы у католиков
14:02
В Хабаровске при попытке бегства задержан организатор подпольного казино во Владивостоке
13:03
Владивостокский полицейский ответит за покровительство нелегальному казино
12:21
Создано лекарство от старости
11:34
Во Владивостоке возбуждено дело против подростка-вымогателя
11:04
Во Владивостоке ликвидирована подпольная сеть интерет-казино
10:40
В аэропорту Владивостока несколько рейсов выбились из расписания
10:21
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
10:01
В Приморье сегодня тепло и почти без осадков
09:31
Гороскоп на 25 марта
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:24
День юридической помощи состоялся в МФЦ Владивостока
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Россия

Составлен рейтинг трезвости российских регионов

Самыми пьющими оказались "севера"
Фото: Zastavki.com Фото: Zastavki.com
Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 24 марта, в Совете Федерации был представлен так называемый Рейтинг трезвости регионов России, главными антилидерами которого стали Магаданская область, Чукотка и Республика Коми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Следует уточнить, что Магаданская область набрала 46,63 балла, Чукотка — 45,12, а Республика Коми - 44,98. Рейтинг был составлен под руководством члена Общественной палаты Султана Хамзаева.

Отметим, что меньше всего алкоголя употребляют в Чеченской Республике, Ингушетии и Дагестане — этим регионы набрали в среднем от 12 до 15 баллов. Москва находится в середине антирейтинга, набрав чуть более 33 баллов.

К слову, данный рейтинг составлялся по нескольким показателям. Во-первых, учитывалось количество проданного алкоголя. Также специалисты посчитали количество правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, число умерших от отравления спиртным и количество часов запрета продажи алкоголя.

Надо сказать, что согласно данным Роспотребнадзора, опубликованным в январе этого года, по сравнению с 2009 годом россияне стали пить на треть меньше. Так, на данный момент уровень потребления спиртного составляет более 10 литров на человека в год против 15 литров шесть лет назад. Тем не менее нынешний уровень потребления спиртного все же превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — максимум 8 литров в год.

Напомним, что в 2016 году самыми трезвыми регионами также были признаны Чечня, Дагестан, Ингушетия, а самой пьющей оказалась Магаданская область. Хотя тогда региональные власти утверждали, что при составлении рейтинга был использован неверный показатель.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Госдуме предлагают снизить взносы в ПФР для самозанятых граждан
07:52, 23 марта 2017 Госдуме предлагают снизить взносы в ПФР для самозанятых граждан

Сейчас ставка фиксированная

Как живут инвалиды в России
06:39, 23 марта 2017 Как живут инвалиды в России

Жизнь 9% населения страны - в цифрах

Голодец попросила повысить МРОТ в России
01:34, 23 марта 2017 Голодец попросила повысить МРОТ в России

Она обратилась с просьбой к президенту России

В России посчитали долларовых миллионеров: их стало больше на 31%
19:30, 22 марта 2017 В России посчитали долларовых миллионеров: их стало больше на 31%

Положительная динамика в росте сильных мира сего отмечена во всем мире в последние 10 лет

Российский спецназ принял анатомическую форму на вооружение
14:54, 06 марта 2017 Российский спецназ принял анатомическую форму на вооружение

Теперь одежда не будет мешать штурмам

Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина
16:59, 02 марта 2017 Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина

А вот общих нарушений на заправках было обнаружено мало

С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA
17:09, 28 февраля 2017 С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA

Объект строится в Московской области