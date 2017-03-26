Составлен рейтинг трезвости российских регионов

Самыми пьющими оказались "севера"

Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 24 марта, в Совете Федерации был представлен так называемый Рейтинг трезвости регионов России, главными антилидерами которого стали Магаданская область, Чукотка и Республика Коми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Следует уточнить, что Магаданская область набрала 46,63 балла, Чукотка — 45,12, а Республика Коми - 44,98. Рейтинг был составлен под руководством члена Общественной палаты Султана Хамзаева.

Отметим, что меньше всего алкоголя употребляют в Чеченской Республике, Ингушетии и Дагестане — этим регионы набрали в среднем от 12 до 15 баллов. Москва находится в середине антирейтинга, набрав чуть более 33 баллов.

К слову, данный рейтинг составлялся по нескольким показателям. Во-первых, учитывалось количество проданного алкоголя. Также специалисты посчитали количество правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, число умерших от отравления спиртным и количество часов запрета продажи алкоголя.

Надо сказать, что согласно данным Роспотребнадзора, опубликованным в январе этого года, по сравнению с 2009 годом россияне стали пить на треть меньше. Так, на данный момент уровень потребления спиртного составляет более 10 литров на человека в год против 15 литров шесть лет назад. Тем не менее нынешний уровень потребления спиртного все же превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — максимум 8 литров в год.

Напомним, что в 2016 году самыми трезвыми регионами также были признаны Чечня, Дагестан, Ингушетия, а самой пьющей оказалась Магаданская область. Хотя тогда региональные власти утверждали, что при составлении рейтинга был использован неверный показатель.