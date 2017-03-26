Американский ученый создал идеальную винную бутылку

Для этого потребовалось три года

Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Массачусетского университета создали винную бутылку с особым горлышком. Такая форма сосуда позволяет избежать протекания напитка на скатерть или рубашку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Вокруг горлышка бутылки инженеры сконструировали специальную окантовку, которая и предотвращает падение капель. Известно, что изобретение принадлежит доктору Даниэлю Перлману, который является большим поклонником вина. Для того, чтобы создать такой сосуд Перлману понадобилось три года, которые он потратил на изучение материала о том, как как ведет себя жидкость, вытекающая из горлышка бутылки.

Стоит сказать, что до этого, чтобы избежать винных капель, бутылку оборачивали салфеткой или приобретали специальное приспособление, которое надевается на горлышки бутылок и не дает вину стекать вниз.

Перлман поделился изобретением с другими людьми. И теперь они наслаждаются напитком, не испытывая при этом неудобств.

По словам самого изобретателя, польза для потребителей в итоге станет стимулом, который поможет инновационной бутылке завоевать рынок.