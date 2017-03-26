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Пьяная россиянка родила дочь в сугробе

Спас малышку прохожий
Фото: Информинг Фото: Информинг
Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

В Красноярске пьяная женщина родила ребенка на глазах у прохожих прямо в сугробе на улице, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Инцидент произошел в Ленинском районе, на улице Песочной. Синевшую от холода новорожденную, на которую мать не обращала никакого внимания, спас один из прохожих, который поднял малышку с земли и вызвал "скорую помощь". Девочку и ее мать доставили в больницу. По словам медиков, новорожденная успела получить переохлаждение, однако сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства. Ситуация находится на особом контроле у краевого главка СК.

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