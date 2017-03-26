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25 марта приморский масложиркомбинат отметил 90-летний юбилей

История предприятия началась в 1927 году
Фото: Jay-Group Фото: Jay-Group
Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

25 марта исполняется 90 лет со дня образования Уссурийского масложиркомбината (ООО «Приморская Соя»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. История предприятия началась в 1927 году: масложиркомбинат в Уссурийске стал одним из первенцев пищевой индустрии Дальнего Востока.

В начале ХХ века масложировая промышленность в Приморском крае была представлена кустарными маслобойнями и небольшим частным маслобойным заводом, оснащённым примитивной техникой, с производственной мощностью 3 тысячи тонн перерабатываемой сои в год и годовой выработкой 270 тонн масла. Эти предприятия перерабатывали в основном семена льна и импортную сою. Своей сырьевой базы в Приморье не было.

В 1926 году на месте существующего маленького маслобойного завода частного владельца, купца и мецената Скидельского, было начато строительство нового маслобойного завода с тремя прессами. Строительство продлилось до 1927 года, который и стал первым в истории комбината. 25 марта 1927 года на базе Государственного маслобойного завода № 1 был образован Союзный Никольск-Уссурийский Масложировой комбинат.

В 1929 году начал работу гидрогенизационный завод. Он выпускал несколько наименований пищевого сала (среди них "Маргогуселин", "Шанхайское сало", "Роголь"), а также рафинированное соевое масло. В 1931 году начал работу мыловаренный завод. В 1938 году ввели в эксплуатацию рафинационный завод мощностью 30 тонн рафинированного пищевого масла в сутки.

С 1942 по 1945 год был начат выпуск новых видов продукции - в основном для снабжения армии: соевой муки и концентратов из неё, гидрожира и растительного сала. За самоотверженный труд в годы войны коллектив комбината трижды награждался переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны.

Через два года после окончания Великой Отечественной войны здесь была введена в эксплуатацию первая в СССР непрерывно действующая экстракционная установка, изготовленная силами коллектива комбината. Это позволило увеличить выработку растительного масла в два раза, сократить потери и улучшить качественные показатели продукции.

В 1951 году начал работу оснащённый современной на тот момент техникой маргариновый завод с майонезным цехом. В 1956 году – поточная линия по расфасовке масла на рафинационном заводе.

Постоянно расширялся ассортимент выпускаемой продукции, в том числе ассортимент продукции со «Знаком качества». В конце 70-х годов комбинат выпускал около 60 видов продукции для нужд населения и промышленности страны. В состав комбината входили шесть основных заводов и 32 вспомогательных цеха.

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