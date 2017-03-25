Житель Владивостока убил собутыльника и попытался сжечь его труп

Трагедия произошла под влиянием алкоголя

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

На пульт дежурного отдела полиции Фрунзенского района УМВД Владивостока поступило заявление жителя краевого центра. Мужчина сообщил о том, что обнаружил труп в лесу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что 49-летний гражданин Узбекистана вместе со своим знакомым употреблял спиртное. Вспыхнула ссора, в которой один из товарищей нанес ножевые ранения другому, после чего перенес тело в лес и попытался сжечь.

Подозреваемый задержан: это 60-летний местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Задержанный направлен в СИЗО.