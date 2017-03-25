В Приморье стартовала масштабная операция ГИБДД

Водителей проверят на предмет нарушения правил перевозки детей

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

В Приморском крае стартовали рейды по проверке водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

С начала года в Приморском крае отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. На сегодняшний день в таких автомобильных авариях 1 подросток погиб, 34 – травмировано. Из трёх категорий участников дорожного движения (пассажиры, пешеходы и водители (велосипедов, мопедов)), - наиболее часто получают травмы именно несовершеннолетние пассажиры – порядка 58%.

Как показывает анализ аварийности, в последнее время тяжесть последствий дорожных происшествий снижена. Это обусловлено тем, что родители стали более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих детей. Однако есть и примеры родительской халатности: во вторник в Пограничном районе края 36-летняя автомобилистка не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате удара пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины – 8-летний мальчик. Ребенок перевозился с нарушением Правил дорожного движения – в салоне автомобиля отсутствовало детское удерживающее устройство. В отношении женщины составлен административный материал по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения»), предполагающий штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. Всего за минувшие сутки выявлено 207 нарушений в данной сфере.

По мнению приморских полицейских, профилактическая операция, организованная в преддверии начала весенних каникул, станет очередным напоминанием для нерадивых автомобилистов.

Контроль ДПС будет особенно пристальным вблизи образовательных учреждений, крупных торгово-развлекательных центров. Поскольку профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, в операции примет участие максимальное число сотрудников ГИБДД.