Во Владивостоке в ДТП пострадала женщина

Автоледи госпитализирована

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостокском городском округе в аварии в селе Береговое пострадала женщина 1982 года рождения, которая находилась за рулем Тойоты Фанкарго. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел около 09:30 на улице Набережная,10. Автомобиль двигался со стороны автодороги "Раздольное-Хасан" в сторону Берегового. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением. Она была госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломом левого ребра.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается.