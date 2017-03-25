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Во Владивостоке в ДТП пострадала женщина

Автоледи госпитализирована
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостокском городском округе в аварии в селе Береговое пострадала женщина 1982 года рождения, которая находилась за рулем Тойоты Фанкарго. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел около 09:30 на улице Набережная,10. Автомобиль двигался со стороны автодороги "Раздольное-Хасан" в сторону Берегового. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением. Она была госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломом левого ребра.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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