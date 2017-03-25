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В Приморье пустят с молотка здание фирмы-должника

Компания нарыла земли на 9 миллионов рублей
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Ущерб в 9 миллионов рублей причинило приморское ООО окружающей среде: самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы нанесли значительный вред экосистеме, что признано судом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморского края.

Земельный участок общей площадью около трех тысяч квадратных метров, в пределах которого компания добывала полезные ископаемые, относится к категории земель сельхозназначения. Сотрудники Россельхознадзора неоднократно выносили предписания компании-нарушителю о необходимости произвести рекультивацию участка с восстановлением плодородного слоя, однако тот так и оставался опустошенным и не пригодным для использования по назначению. Приморский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд за возмещением ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Исполнительный документ о взыскании ущерба в размере чуть более 9 миллионов рублей с ООО поступил в отдел судебных приставов по Надеждинскому району. Поскольку должник не предпринял никаких попыток к погашению долга, приставы проверили имущественное положение компании и наложили арест на административное здание, принадлежащее организации.

В настоящее время приставом-исполнителем направлена заявка на привлечение к оценке арестованного имущества независимого специалиста-оценщика.

После проведения всех необходимых процедур здание будет передано на реализацию.

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