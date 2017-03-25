На дорогах Владивостока начались массовые аресты автомобилей должников

Работает система "Дорожный пристав"

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

На минувшей неделе судебные приставы проводили несколько масштабных рейдов на оживленных участках дорог во Владивостоке с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет считывать регистрационные номера проезжающих автомашин и сверять их с базой данных исполнительных производств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

В первый же день дежурства в центре Владивостока в потоке транспортных средств было выявлено 87 автомобилей, владельцы которых имеют задолженность и числятся в базе данных исполнительных производств. Большая часть автовладельцев являлись неплательщиками административных штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. Также в поле зрения судебных приставов попадали и те, кто имеет задолженность перед налоговыми органами и кредитными учреждениями. Водителям, которые по данным УФССП края являются должниками, были разъяснены способы оплаты задолженности и вручены требования о явке в районные отделы судебных приставов. На одно транспортное средство судебные приставы наложили арест, оставив его на ответственном хранении должника.

Второй день рейда, который проходил в районе Второй речки во Владивостоке, был более урожайным. С помощью «дорожного пристава» в транспортном потоке было проверено около 7 тысяч машин, владельцы 500 из них числились в базе данных исполнительных производств. С неплательщиков административных штрафов судебными приставами в ходе рейда взыскано 29 тысяч рублей. Аресту подверглись 4 автомобиля, один из которых был отправлен на стоянку для временного хранения арестованного имущества. Владелец изъятой Toyota Sprinter задолжал банку более 300 тысяч рублей.

В общей сложности за 2 дня на дорогах Владивостока на наличие задолженности проверено более 8 тысяч автомашин, произведено 5 арестов транспортных средств, принадлежащих должникам.

Рейды с использованием комплекса «Дорожный пристав» в очередной раз доказали свою эффективность на дорогах Владивостока и будут проводиться каждую неделю в разных районах города.

Судебные приставы настоятельно рекомендуют жителям Приморья проверить у себя наличие задолженности на официальном интернет-сайте УФССП края - и в случае, если исполнительное производство все же возбуждено, обратиться в районный отдел судебных приставов по месту жительства.