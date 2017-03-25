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Приморские ученые создали технологию обогащения еды элементом молодости

Создан БАД из ламинарии и селена
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Ученые Дальневосточного федерального университета разработали технологию обогащения продуктов питания селеном – микроэлементом молодости и долголетия. В лаборатории Школы биомедицины ДВФУ получена биологически активная добавка «Селенмар» из ламинариии и завершается создание обогащенного селеном агар-агара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказала автор разработок, доцент департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины Надежа Струппуль, селен – необходимый для организма человека микроэлемент. Одновременно, его избыток опасен, поэтому работа с минералом требует особого, научного подхода.

«Селен очень неравномерно распространен на Земле, и в селенодефицитных странах, например, Китае, его необходимо специально добавлять в продукты питания. Для этого часто используют неорганический селен, который токсичен для человека. Более полезным является органический селен, технологией синтеза которого и занимаются исследователи Школы биомедицины», – объяснила Надежда Струппуль.

Для биосинтеза органических форм селена ученые ДВФУ разработали технологию обогащения морских водорослей. Талломы (длинные ленты) ламинарии помещают в специальные бассейны, где растворяют неорганический селен. Водоросли его поглощают и трансформируют в органический, превращая минерал в аминокислоту. Насыщенную селеном ламинарию в дальнейшем можно употреблять в пищу – шинкованную или в виде порошкообразного концентрата.

На технологию получен патент, а на ее основе была создана биологически активная добавка «Селенмар». Капсула содержит один грамм ламинарии в порошкообразном виде с суточной нормой органического селена для человека. В настоящее время ученые ДВФУ также работают над технологией обогащения водоросли анфельция, из которой можно будет добывать селенизированный агар-агар для широкого применения в пищевой промышленности.

«Селен – это ценный функциональный ингредиент, который повышает продолжительность жизни. Исследования в этом направлении – одни из самых перспективных в мире», – отметила заведующая кафедрой биотехнологии и функционального питания Школы биомедицины Татьяна Каленик.

В разработке технологии также приняли участие профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Юрий Приходько и профессор Школы естественных наук ДВФУ, ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Ольга Лукьянова.

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