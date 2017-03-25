Таможня Приморья: Регулярно пресекаются попытки вывоза культурных ценностей

Задерживаются и советские награды, и древние монеты

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Резонансный случай произошел в феврале 2017 года в Приморском крае, когда гражданин КНР пытался вывезти из России 42 награды советских времен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. 10 орденов Отечественной войны, 9 орденов Красной звезды, орден «Мать-героиня», 2 ордена «Знак Почета», 2 ордена Ленина, 1 медаль «За отвагу», 2 медали «За оборону Ленинграда», 3 медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», 3 медали «За военные заслуги», 2 медали «За победу над Японией, 2 медали «30 лет Советской Армии и Флота», 2 медали «За взятие Кёнигсберга», медаль «20 лет Рабоче-крестьянской Красной армии», знак «50 лет пребывания в КПСС», а также удостоверения и орденские книжки к данным наградам и два военных билета. Также в сопровождаемом багаже мужчины обнаружено личное дело подполковника советской армии. Законодательно разрешается вывозить из Российской Федерации самим награжденным или его наследниками личные награды, на ношение которых имеются орденские книжки или наградные удостоверения.

Также сотрудники Уссурийской таможни пресекали попытку незаконного вывоза с территории Российской Федерации 16 старинных монет, отлитых в Китае при династии Северная Сунн XI века.

Физическим лицам необходимо помнить, что за незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей предусмотрена административная ответственность. Если же в результате экспертизы будет установлено, что стоимость ценностей превышает сто тысяч рублей, в отношении правонарушителя за контрабанду культурных ценностей будет возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ.