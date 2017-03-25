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Ученые исполнили мечту вампиров

Найден способ массового производства крови
Фото: сериал Фото: сериал "Дневники вампира"
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Исследователи представили способ массового производства крови, претендующий на звание мини-революции. Впрочем, пока что речь не идет о повсеместном внедрении новой методики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Специалисты из Бристольского университета представили методику, которая в будущем позволит производить кровь в почти неограниченных количествах. Детальный анализ можно найти в издании Nature Communications.

Производство искусственной крови является возможным и в наше время. Для этой цели специалисты применяют кроветворные стволовые клетки, которые могут производить до 50 тыс. красных кровяных телец. Такую операцию можно проводить вплоть до исчерпания ресурса стволовой клетки. Последнее накладывает серьезные ограничения на производство крови. Так что исследователи решили внести некоторые коррективы и применить более «ранние» клетки, чья способность к регенерации заметно выше, чем у их «поздних» аналогов.

Имея всего лишь одну гемопоэтическую клетку, возможно восстановить у мыши кроветворную ткань после того, как она была фактически уничтожена радиацией. Сейчас использование стволовых клеток на ранних стадиях позволило достичь очень высоких результатов. По словам одного из авторов исследования Яна Фрейна (Jan Frayne), продемонстрирован способ устойчивого производства эритроцитов, пригодных для клинического использования. Сейчас ученые уже получили несколько литров крови.

Добиться таких результатов удалось в специальных лабораторных условиях. Пока что не существует оборудования, которое бы позволило применить новую методику повсеместно. Кроме этого, как признают сами исследователи, концепция еще будет дорабатываться. Иными словами, для нуждающихся в переливании искусственно изготовленная кровь будет обходиться дороже донорской. Так что методика будет полезна прежде всего для людей, имеющих редкие группы крови.

Вне зависимости от используемой методики, у искусственной крови есть ряд преимуществ перед донорской. Так, например, риск заражения вирусами сведен к минимуму, а еще такую кровь легче хранить. Среди недостатков искусственной крови отмечают ее повышенную токсичность.

Впервые инъекцию пациенту эритроцитов, которые были выращены «в пробирке» из гемопоэтических стволовых клеток, успешно провели в 2011 году. 

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