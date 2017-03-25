25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы у католиков

Это один из важнейших христианских праздников

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

25 марта католики и представители других христианских конфессий, использующих григорианский календарь, отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Дата празднования Благовещения в римско-католическом, лютеранском и англиканском литургических календарях может сдвигаться только в том случае, если праздник выпадает на Страстную неделю, Пасхальную неделю или Пасху. А если же Благовещение приходится на одно из воскресений в течение Великого поста, то его переносят на ближайший понедельник.

Отметим, что Благовещение посвящено одному из евангельских событий - возвещению Деве Марии архангелом Гавриилом о будущем рождении во плоти от нее Иисуса Христа.

События Благовещения из четырех евангелистов описал только апостол Лука, а в дальнейшем эта история была отражена и в апокрифических текстах. Дата 25 марта впервые появилась в III веке. Ее происхождение имеет две версии.

Согласно первой, этот день ровно на девять месяцев отстает от 25 декабря - даты Рождества Христова. Другая версия предполагает, что Благовещение и зачатие Иисуса Христа произошли в тот же день, что и создание человека - 25 марта. Это символизирует то, что человечеству был дан второй шанс.

Создание человека тесно взаимосвязано с непослушанием Евы и изгнанием ее из рая. Считается, что непослушание Евы уравновесилось послушанием Девы Марии, которая смирилась со своим предназначением. То есть, искупление человека началось в тот же день, что и его грехопадение.

В праздник Благовещения католические священники облачаются не в фиолетовые литургические облачения, как в обычные дни Великого поста, а в белые, как в дни праздников, которые посвящены Богородице и Спасителю.

Отметим, что в Англии, Уэльсе и Ирландии Благовещение считалось официальным началом нового года до принятия григорианского календаря в 1752 году.