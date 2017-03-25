Автолюбитель сбил пенсионерку во дворе жилого дома во Владивостоке 15:33, 25 марта Автолюбитель сбил пенсионерку во дворе жилого дома во Владивостоке (Эксклюзив)
В Хабаровске при попытке бегства задержан организатор подпольного казино во Владивостоке 14:02, 25 марта В Хабаровске при попытке бегства задержан организатор подпольного казино во Владивостоке
Владивостокский полицейский ответит за покровительство нелегальному казино 13:03, 25 марта Владивостокский полицейский ответит за покровительство нелегальному казино
Новостная лента
Март, 25 суббота
16:15
РИА VladNews ждет ваших новостей
15:59
Многодетная мама из Приморья поделилась секретами воспитания детей Фото
15:33
Автолюбитель сбил пенсионерку во дворе жилого дома во Владивостоке Эксклюзив
14:59
Ученые исполнили мечту вампиров
14:34
25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы у католиков
14:02
В Хабаровске при попытке бегства задержан организатор подпольного казино во Владивостоке
13:03
Владивостокский полицейский ответит за покровительство нелегальному казино
12:21
Создано лекарство от старости
11:34
Во Владивостоке возбуждено дело против подростка-вымогателя
11:04
Во Владивостоке ликвидирована подпольная сеть интерет-казино
10:40
В аэропорту Владивостока несколько рейсов выбились из расписания
10:21
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
10:01
В Приморье сегодня тепло и почти без осадков
09:31
Гороскоп на 25 марта
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:24
День юридической помощи состоялся в МФЦ Владивостока
06:12
Школьник из Владивостока стал серебряным призером всероссийского экологического конкурса Фото
04:10
Библиотеки Владивостока представляют Неделю детской книги
02:07
Соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать трагедии
00:35
Воспитатели детских садов устраивают детям эко-квесты и получают за это награды
Март, 24 пятница
23:17
Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения
22:00
Детский омбудсмен предложила запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет
21:08
Нанотехнологии — опасность 21 века
20:20
На ряде центральных улиц Владивостока будут ограничены движение и парковка автомобилей
19:36
Во Владивостоке задержана крупная партия металлических изделий Фото
19:07
Восемь сердец Рокфеллера
18:33
Кофе помогает забеременеть, - ученые
18:03
В Китае появились могилы с QR-кодами
17:48
В Приморье осужден злостный алиментщик
17:34
Секс улучшает женскую память, - ученые
17:21
Владивостокские таможенники помешали демпингу
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы у католиков

Это один из важнейших христианских праздников
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

25 марта католики и представители других христианских конфессий, использующих григорианский календарь, отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Дата празднования Благовещения в римско-католическом, лютеранском и англиканском литургических календарях может сдвигаться только в том случае, если праздник выпадает на Страстную неделю, Пасхальную неделю или Пасху. А если же Благовещение приходится на одно из воскресений в течение Великого поста, то его переносят на ближайший понедельник.

Отметим, что Благовещение посвящено одному из евангельских событий - возвещению Деве Марии архангелом Гавриилом о будущем рождении во плоти от нее Иисуса Христа. 

События Благовещения из четырех евангелистов описал только апостол Лука, а в дальнейшем эта история была отражена и в апокрифических текстах. Дата 25 марта впервые появилась в III веке. Ее происхождение имеет две версии.

Согласно первой, этот день ровно на девять месяцев отстает от 25 декабря - даты Рождества Христова. Другая версия предполагает, что Благовещение и зачатие Иисуса Христа произошли в тот же день, что и создание человека - 25 марта. Это символизирует то, что человечеству был дан второй шанс.

Создание человека тесно взаимосвязано с непослушанием Евы и изгнанием ее из рая. Считается, что непослушание Евы уравновесилось послушанием Девы Марии, которая смирилась со своим предназначением. То есть, искупление человека началось в тот же день, что и его грехопадение.

В праздник Благовещения католические священники облачаются не в фиолетовые литургические облачения, как в обычные дни Великого поста, а в белые, как в дни праздников, которые посвящены Богородице и Спасителю.

Отметим, что в Англии, Уэльсе и Ирландии Благовещение считалось официальным началом нового года до принятия григорианского календаря в 1752 году.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В аэропорту Владивостока несколько рейсов выбились из расписания
10:40, 25 марта 2017 В аэропорту Владивостока несколько рейсов выбились из расписания

Изменения в расписании

Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
10:21, 25 марта 2017 Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены

Сложно уехать в Уссурийск, Покровку, Большой Камень

В Приморье сегодня тепло и почти без осадков
10:01, 25 марта 2017 В Приморье сегодня тепло и почти без осадков

Прогноз погоды для региона на субботу, 25 марта

Гороскоп на 25 марта
09:31, 25 марта 2017 Гороскоп на 25 марта

Звезды обещают спокойный и интересный день

День юридической помощи состоялся в МФЦ Владивостока
08:24, 25 марта 2017 День юридической помощи состоялся в МФЦ Владивостока

Прием граждан провели бесплатно

Школьник из Владивостока стал серебряным призером всероссийского экологического конкурса
06:12, 25 марта 2017 Школьник из Владивостока стал серебряным призером всероссийского экологического конкурса

«Экология человека и его здоровье»

Библиотеки Владивостока представляют Неделю детской книги
04:10, 25 марта 2017 Библиотеки Владивостока представляют Неделю детской книги

Программа мероприятий