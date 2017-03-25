Создано лекарство от старости

Через несколько лет ученые планируют начать испытывать препарат на добровольцах

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Австралийские ученые разработали препарат, который поможет людям приблизиться к бессмертию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По словам специалистов, данное лекарство способно восстанавливать ДНК.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели эксперименты с использованием препарата NMN, созданного на основе метаболита НАД +, на мышах. Оказалось, что эффект омоложения достигается в течение одной недели применения.

Стоит отметить, что прямыми потребителями нового препарата станут космонавты. Изобретение ученых позволит продлить их жизнь, а также защитить организм от солнечной радиации.

Одновременно с этим специалисты смогли установить, что за процесс восстановления клеток отвечает НАД +. Так, он естественным образом присутствует в каждой клетке нашего организма.

Напомним, что ранее уникальный препарат от старости удалось создать ученым из России. В настоящее время специалисты завершили его тестирование. Лекарство омолаживает органы и заживляет раны.

Препарат разработан с применением новейших технологий из стволовых клеток. Эксперты заявили, что с помощью данного лекарства организм способен создавать новые клетки. Через несколько лет ученые планируют начать испытывать препарат на добровольцах.