В Хабаровске при попытке бегства задержан организатор подпольного казино во Владивостоке

Преступники оказались матерыми: они работали с 2012 года

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

25 марта в аэропорту Хабаровска при попытке бегства от правоохранительных органов задержан один из организаторов сети подпольных казино во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

Кроме того, задержаны еще двое организаторов нелегального бизнеса: они уже отправлены в СИЗО. Двое администраторов игорных зон находятся под домашним арестом и подписка о невыезде.

Напомним, во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту организации сети незаконных игровых зон. По версии следствия, в период с апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" вне игорной зоны, в игровых заведениях, расположенных в разных местах в городе Владивостоке. Между сообщниками были распределены роли, согласно которым участники организованной группы осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения игровых заведений, обеспечение учета и инкассацию извлекаемых в качестве дохода в особо крупном размере денежных средств, а также общее руководство сетью игровых заведений.

В рамках расследования уголовного дела и проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники занимались преступной деятельностью с 2012 года, при этом доход участников организованной преступной группы с пяти игорных заведений составил не менее 120 миллионов рублей в год.