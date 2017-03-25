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Владивостокский полицейский ответит за покровительство нелегальному казино

Возбуждено дело по статье "взятка"
Фото: DonNews Фото: DonNews
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

СУ СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отделения по борьбе с преступлениями, совершенными на территории отдела полиции № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК края.

По версии следствия, в период времени с июня 2016 по март 2017 года подозреваемый лично получал взятку в сумме не менее 120 тысяч рублей от двух организаторов подпольного казино. Деньги передавались за бездействие со стороны подозреваемого, а именно, за то, что правоохранитель "не замечал" организации азартных игр.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту организации сети незаконных игровых зон. По версии следствия, в период с апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" вне игорной зоны, в игровых заведениях, расположенных в разных местах в городе Владивостоке. Между сообщниками были распределены роли, согласно которым участники организованной группы осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения игровых заведений, обеспечение учета и инкассацию извлекаемых в качестве дохода в особо крупном размере денежных средств, а также общее руководство сетью игровых заведений.

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