Во Владивостоке возбуждено дело против подростка-вымогателя

Подозреваемому 17 лет

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено дело против 17-летнего подростка-вымогателя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья. Молодой человек проходит подозреваемым по делу по статье 163 УК РФ (вымогательство).

По версии следствия, 19 марта 2017 года подозреваемый обманным путем под предлогом дружеской встречи, заманил знакомого в автомобиль в районе улицы Зои Космодемьянской (район Чуркин) и под угрозой расправы потребовал передать ему 15 тысяч рублей. Поскольку у того денег не было, ему было предложено оформить кредит. Потерпевшего привезли в ближайшее отделение микрозаймов, где отпустили для получения кредита. Сам вымогатель остался ожидать потерпевшего в машине.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся оперативно-следственные действия.