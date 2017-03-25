Во Владивостоке ликвидирована подпольная сеть интерет-казино

Возможно, нелегальный бизнес имел "крышу" в полиции; проводится проверка

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ликвидирована сеть подпольных игровых интернет-заведений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края. Деятельность интернет-казино велась, по оперативным данным, с апреля 2016 года. В ликвидации подпольных игровых зон участвовали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморья, а также их коллеги из УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Задержаны трое организаторов и соучастников незаконного бизнеса. В ходе обысков изъято оборудование (100 единиц компьютерной техники), деньги (более 1,5 миллионов рублей), документация (анкеты постоянных клиентов).

Возбуждено дело по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенных организованной группой".

Проведение оперативных мероприятий продолжается.

Устанавливается причастность сотрудника сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции №4 УМВД Владивостока к покровительству организаторам нелегального бизнеса - за денежное вознаграждение. Проводится проверка. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



