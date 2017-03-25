В аэропорту Владивостока несколько рейсов выбились из расписания

Сегодня, 25 марта, несколько авиарейсов во владивостокском аэропорту "Кневичи" выбиваются из расписания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Так, ожидается прибытие с опережением рейса S7-3212 из Петропавловска-Камчатского, который должен прибывать в 11:15, но сегодня его расчетное время прибытия - 10:45.
Задерживается прибытие следующих рейсов:
R3-491 Якутск-Владивосток, который должен по расписанию прибыть в 09:10. Расчетное время прибытия сегодня - 18:10.
SU-1702 Москва (Шереметьево)-Владивосток, который должен по расписанию прибыть в 12:50. Расчетное время прибытия сегодня - 13:20.
R3-552 Магадан-Владивосток, который должен по расписанию прибыть в 19:10. Расчетное время прибытия - 26 марта в 01:50.
Задерживается отправление следующих рейсов:
R3-551 Владивосток-Магадан, который должен по расписанию вылетать в 11:50. Расчетное время отправления сегодня - в 18:40.
R3-492 Владивосток-Якутск, который должен по расписанию вылетать в 20:10. Расчетное время отправления - 26 марта в 02:30.
Остальные рейсы выполняются по расписанию.