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Общество

В аэропорту Владивостока несколько рейсов выбились из расписания

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 марта, несколько авиарейсов во владивостокском аэропорту "Кневичи" выбиваются из расписания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, ожидается прибытие с опережением рейса S7-3212 из Петропавловска-Камчатского, который должен прибывать в 11:15, но сегодня его расчетное время прибытия - 10:45.

Задерживается прибытие следующих рейсов:

R3-491 Якутск-Владивосток, который должен по расписанию прибыть в 09:10. Расчетное время прибытия сегодня - 18:10.

SU-1702 Москва (Шереметьево)-Владивосток, который должен по расписанию прибыть в 12:50. Расчетное время прибытия сегодня - 13:20.

R3-552 Магадан-Владивосток, который должен по расписанию прибыть в 19:10. Расчетное время прибытия - 26 марта в 01:50.

Задерживается отправление следующих рейсов:

R3-551 Владивосток-Магадан, который должен по расписанию вылетать в 11:50. Расчетное время отправления сегодня - в 18:40.

R3-492 Владивосток-Якутск, который должен по расписанию вылетать в 20:10. Расчетное время отправления - 26 марта в 02:30.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

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