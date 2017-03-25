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День юридической помощи состоялся в МФЦ Владивостока

Прием граждан провели бесплатно
Фото: sostav.ru Фото: sostav.ru
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в рамках единого Дня бесплатной юридической помощи населению сегодня, 24 марта, в отделениях многофункционального центра Владивостока № 2 на ул. Верхнепортовая, 76-а и № 4 на ул. Невельского,13 представители Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России провели бесплатные приемы граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Горожане смогли получить консультации по антимонопольному, гражданскому, жилищному, семейному, наследственному, земельному, уголовному и иным видам права, а также получить юридические консультации по многим другим вопросам, в том числе по оформлению декларации 3-НДФЛ (кадастровая стоимость и налоги), узнали об особенности оформления сделок с недвижимостью.

Прием граждан провели: заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Алексей Петров, юрист, член Приморского отделения «Ассоциация юристов России» Анастасия Мальцева, адвокат Ирина Гулая. Участие в приеме в качестве помощников также принимали студенты юридической клиники «ЭФОРА» ДВФУ Максим Останин и Александра Пладис.

Отметим, это не первые подобные мероприятия, проводимые в отделениях многофункционального центра Владивостока. Так, на базе муниципального МФЦ буквально неделю назад были организованы консультации специалистов Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю и Роспотребнадзора по Приморскому краю.  

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